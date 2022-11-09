Пьер Гасли о контракте с «Альпин»: «Хочу бороться за самые высокие места. Этот переход – шаг вперед»

Пилот рассказал о причинах, по которым принял решение перейти в в следующем году.

По словам Гасли, выступление за «Альпин» – заводскую команду, – может дать ему шанс бороться за самые высокие места в «Формуле-1».

«Я чувствовал, что мне это было действительно нужно. Я провел в «Альфа Таури» много лет и сделал все, что только мог, стараясь внести свой вклад в успехи команды в последних сезонах, выкладывался на максимуме. Но также я понимаю, что хочу бороться за самые высокие места, в группе лидеров.

Я вижу, как за эти высокие места борются ребята, с которыми я вместе выступал и с которыми сражался на протяжении всей своей карьеры. Макс Ферстаппен же стал чемпионом, Шарль Леклер борется за титул, Джордж Расселл тоже близок, у Ландо Норриса тоже появляются шансы. И я вижу, что тоже могу выступать на этом уровне.

Вот, где я хочу быть, за какие результаты бороться на каждом Гран-при. Думаю, что переход в «Альпин» – шаг вперед, и с учетом того, что я знаю о планах развития команды, наши цели и амбиции совпадают.

Работа в заводской команде – это отличная возможность. И с учетом шагов, предпринятых «Альпин» в последние годы, я уверен, что вместе с этой командой мы можем многого добиться.

С другой стороны, «Альфа Таури» стала для меня как семья. Я всегда чувствовал себя здесь как дома. У нас маленькая команда, ты знаешь всех, каждый механик и инженер становится твоим другом. Можно сказать, что я здесь вырос. Так что да, уход из «Альфа Таури» – это очень эмоциональный момент», – рассказал Гасли.

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