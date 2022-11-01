Мика Хаккинен: «Ни одна команда не захочет нарушать потолок расходов из-за негатива вокруг «Ред Булл»

не ждет новых нарушений финансового регламента «Формулы-1» в будущем.

По мнению двукратного чемпиона мира, подпорченная репутация «Ред Булл» из-за перерасхода в 2021 году послужит уроком для всех команд.

«В случае технических и спортивных нарушений все понятно – к примеру, масса машины меньше лимита или пилот нарушил пределы трассы, однако в финансовом регламенте, вероятно, всегда были серые зоны. Думаю, поэтому все приняли два уровня нарушений – незначительный и значительный перерасход.

Наказание «Ред Булл» за незначительный перерасход все равно существенное. Это неприятный опыт для команды, что важнее финансового штрафа или ограничения на разработку аэродинамики. Хорошая новость в том, что ни одна команда не захочет рисковать и повторять такое в следующем году. Несмотря на тяжелый и скандальный момент для «Ред Булл», я считаю, что «Ф-1» в долгосрочной перспективе выиграет, потому что любой руководитель команды будет настроен избегать такой негативной огласки в будущем», – написал Хаккинен в своем блоге.

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