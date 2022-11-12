Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Сан-Паулу-2022

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Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Сан-Паулу
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 421 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 284
3. Шарль Леклер («Феррари») – 278
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 239
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 222
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 219
7. Ландо Норрис («Макларен») – 113
8. Эстебан Окон («Альпин») – 82
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 71
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 47
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
12. Даниэль Риккардо («Макларен») – 35
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 25
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 23
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 13
16. Мик Шумахер («Хаас») – 12
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 12
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Алекс Албон («Уильямс») – 4
20. Николас Латифи («Уильямс») – 2
21. Ник де Врис («Уильямс») – 2
22. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 705 очков
2. «Феррари» – 497
3. «Мерседес» – 461
4. «Альпин» – 153
5. «Макларен» – 148
6. «Альфа Ромео» – 53
7. «Астон Мартин» – 49
8. «Хаас» – 37
9. «Альфа Таури» – 35
10. «Уильямс» – 8
 

Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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