Гюнтер Штайнер: «Лично я сторонник идеи увеличения количества спринтов»

Руководитель поделился мнением о формате гоночного уик-энда «Формулы-1», который подразумевает проведение спринта.

По словам Штайнера, идея нуждается в доработке, однако сам он приветствует подход проведения больше соревновательных сессий при сокращении количества практик.

«Спринт – это такая же гонка, как и все остальные. Просто короче. И очки получают не десять гонщиков, а восемь. Лично я сторонник идеи увеличения количества спринтов, ведь они делают гоночный уик-энд в целом интереснее, поскольку квалификация проводится уже в пятницу.

Еще больше мне нравится идея проводить квалификацию к спринту в пятницу, а квалификацию к основной гонке в субботу утром, потому что субботняя практика в нынешнем формате мало кому нужна. Тогда бы в субботу днем у нас был спринт, а главная гонка – в воскресенье», – рассказал Штайнер.

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