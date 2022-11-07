Феттель разместит фото болельщиков на шлеме для своей последней гонки в «Ф-1». Места разыграют на благотворительном аукционе

Гонщик Себастьян Феттель дал болельщикам шанс «проехать» вместе с ним последнюю гонку в «Формуле-1».

Четырехкратный чемпион мира покинет чемпионат после Гран-при Абу-Даби (20 ноября).

Феттель разместит на шлеме фотографии фанатов. Места на ливрее будут разыграны на благотворительном аукционе «Последний круг вместе». Все собранные средства пойдут на проекты Себа по защите окружающей среды.

Себастьян Феттель: «Хотел бы исключить возвращение в «Формулу-1», но не могу»

Фото: твиттер Jens Munser Designs