Франц Тост: «Все, о чем говорил Матешиц, сработало. Уникальный человек – второго такого не будет»

рассказал о значимости Дитриха Матешица для него и «Альфа Таури».

Сооснователь компании «Ред Булл» ушел из жизни в октябре после продолжительной болезни.

«Он был выдающейся личностью, страстно и целеустремленно строил империю «Ред Булл». Для меня было большой честью работать с ним на протяжении такого количества лет. Я благодарен за то, что он сделал для команды и меня лично.

Матешиц был визионером. Помню, как он сказал: «Франц, ты должен тренировать молодых пилотов из программы «Ред Булл», и потом они будут выигрывать гонки». Оглядываясь назад, можно сказать: все, о чем он говорил, сработало. Он был визионером, но при этом трансформировал свое видение в успешную деятельность. В этом его отличие от других людей. С моей точки зрения, Дитрих Матешиц – уникальный человек. Второго такого не будет.

Когда ты выходил из его офиса, то точно понимал, что делать. Так что шок еще не прошел, нам будет его не хватать», – сообщил руководитель .

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