Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Гонщикам стоит жать на газ, а не заниматься стукачеством из-за нарушений пределов трассы»

недоволен жалобами пилотов «Формулы-1» друга на друга.

«Я не согласен с тем, как они поступают при нарушении пределов трассы. Не хочу называть имена, но я бы не говорил по радио, что другой пилот нарушил границы трека. Стукачество в чистом виде.

Вместо этого ребятам стоит жать на газ. Таково мое мнение. Гонщики не обязаны вместе пить кофе после Гран-при – они ведь сражаются. И порой гонка должна просто оставаться гонкой», – заявил бывший пилот «Ф-1» в эфире ServusTV.

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