Джек Дуэн о переговорах с «Альпин»: «У меня не было телефона босса, написал ему личное сообщение в инстаграме»

Личное сообщение в социальных сетях помогло закрепиться в .

Участник молодежной программы французской команды признался, что когда в коллективе началась неразбериха с составом пилотов из-за ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и намерением Оскара Пиастри перейти в «Макларен», он сделал все, чтобы получить место основного пилота. Для этого Дуэн вышел на босса «Альпин» Лорана Росси через личное сообщение в инстаграме, а затем активно общался с другими сотрудниками, участвовал в брифингах и получал опыт работы в команде «Ф-1».

В результате Дуэн не стал призовым гонщиком «Альпин» – это место досталось Пьеру Гасли, – но добился признания среди инженеров, а также получил шанс выступить в пятничных тренировках перед Гран-при Мехико и Абу-Даби.

Кроме того, в «Формуле-2» Дуэн с момента более плотной работы в «Альпин» сумел прибавить в скорости и выбраться с 9-го места в личном зачете на 4-е.

«Тем вечером, когда появились все эти новости, у меня еще не было телефона Лорана или кого-нибудь еще. Поэтому я просто отправил ему личное сообщение в инстаграме – огромный, длинный абзац, в котором объяснил, почему я могу стать кандидатом в будущем.

И часа в 3 ночи – думаю, он был где-то в США – он ответил, указал свой телефонный номер и предложил пообщаться в ближайшие дни.

Следующим вечером я кратко переговорил с Отмаром [Сафнауэром], а затем каждый день пытался говорить со всеми сотрудниками команды или Академии, до кого мог дотянуться.

Это был шанс, пусть даже и призрачный. Но зато сейчас, когда уже ясно, что место получил Пьер [Гасли], я уже не переживаю, что не пытался ухватиться за возможность.

В течение шести недель я делал все, чтобы зацепиться за это место. Да, не сработало, но свои плюсы в этом появились. Я предпринял попытку закрепиться в «Ф-1». В пятницу перед этапом в Спа я отправил электронное письмо главному инженеру Кьярону Пилбиму с просьбой посетить брифинг перед первой практикой. Он разрешил, и я начал потихоньку погружаться в дела команды, пытался больше понять, как для коллектива складывается уик-энд, пытался получить как можно больше информации.

Откровенно говоря, в «Ф-2» после «Ф-1» все проще. Информации, которую инженер доносит до гонщика, тут меньше – думаю, мне помогли новые знания.

Я увидел, что у меня есть возможность перейти в «Ф-1». Так что я решил за нее ухватиться – если я буду просто наслаждаться всем этим, то все придет, у меня будет шанс», – рассказал Дуэн.

Дуэн выступит за «Альпин» в пятничных практиках на этапах в Мексике и Абу-Даби