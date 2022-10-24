Дуэн выступит за «Альпин» в пятничных практиках на этапах в Мексике и Абу-Даби

Участник молодежной программы выступит за команду пятничных практиках перед и -Даби.

Дуэн высоко котируется в «Альпин», а отсрочка с подтверждением программы участия в практиках для гонщика была связана с формальным урегулированием перехода Оскара Пиастри из программы «Альпин» в «Макларен».

Дуэн в этом году проводит свой дебютный сезон в «Формуле-2» и в данный момент занимает четвертое место в общем зачете.

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