Дуэн выступит за «Альпин» в пятничных практиках на этапах в Мексике и Абу-Даби

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Формула-2 Гран-при Мексики Джек Дуэн Альпин Авто

Участник молодежной программы «Альпин» Джек Дуэн выступит за команду пятничных практиках перед Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби.

Дуэн высоко котируется в «Альпин», а отсрочка с подтверждением программы участия в практиках для гонщика была связана с формальным урегулированием перехода Оскара Пиастри из программы «Альпин» в «Макларен».

Дуэн в этом году проводит свой дебютный сезон в «Формуле-2» и в данный момент занимает четвертое место в общем зачете.

«Можем ли мы взять талантливого засранца? Да в «Ф-1» таких полно!». Как устроена лучшая команда «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные