Джордж Расселл о рекорде Ферстаппена: «Хэмилтон мог выиграть больше гонок с другим напарником в 2016-м»

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о рекорде Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Ферстаппен стал сильнейшим по итогам 14 гонок в 2022 году и превзошел достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

«Мы давно знаем, как хорош Макс. Конечно, не впервые в истории «Формулы-1» гонщик или команда так доминируют. У «Мерседеса» тоже такое было: Льюис Хэмилтон и Нико Росберг в какой-то момент выиграли почти все Гран-при (19 из 21 в 2016-м, рекорд «Ф-1» – Sports.ru).

Если бы у Льюиса был не такой хороший напарник в тот период, он, вероятно, выиграл бы гораздо больше гонок, чем Макс сейчас. Но это не умаляет его достижение: Макс весь сезон выступал превосходно и безошибочно, и мы должны постараться, чтобы серия завершилась», – подчеркнул Расселл.

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