Ферстаппен, Грожан и Смоляр выступят в гонке виртуальной серии «Ле-Ман»

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Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и ряд других профессиональных гонщиков примут участие в «6 часах Спа» виртуальной серии «Ле-Ман».

В классе LMP пилот «Ред Булл» присоединится к экипажу «Тим Редлайн» под номером 1, его соотечественник Бент Вискал (европейский Ле-Ман, экс-пилот «Ф-3» и «Ф-2») выступит за «Флойд Вануолл-Берст». Ромен Грожан из «Индикара» проведет заезд за собственный коллектив «Р8Г».

В классе GTE Александр Смоляр также будет представлять «Р8Г». Российский гонщик «Формулы-3» принимал участие во всех заездах серии нынешнего сезона.

Гонка состоится в субботу, 5 ноября, старт – в 15:30 по московскому времени. Следить за ходом заезда можно будет на ютуб-канале TraxionGG.

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