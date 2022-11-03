Роберт Шварцман: «Предполагаю, что не попаду в «Формулу-1»

сомневается, что получит шанс попасть в «Формулу-1».

В нынешнем сезоне петербуржец является тест-пилотом «Феррари» и уже провел одну практику «Ф-1» за Скудерию. В 2023 году Роб планирует выступать в другой серии, однако пока не определился, где именно.

«Честно говоря, год вышел сложным. К сожалению, я не гонялся, а это важно для любого пилота. Пока не знаю, что произойдет дальше, но попасть в «Формулу-1» будет невероятно тяжело.

Я всегда очень упорно трудился ради мечты о «Формуле-1», несмотря на обстоятельства. Случится это или нет? В данный момент я не знаю. Предполагаю, что нет, наверное. Конечно, это очень печально: я продолжал трудиться и верить, но в итоге попасть не получится из-за ряда причин.

Я мог бы лучше выступать в те годы [в «Формуле-2» в 2020-м и 2021-м] – пожалуй, тогда мои шансы на «Ф-1» увеличились бы. Тем не менее, успех не дал бы гарантий. На мой взгляд, в наше время в «Ф-1» довольно странная ситуация, если честно. Я не совсем понимаю решения по поводу составов команд. Не хочу называть имена, однако считаю, что места не всегда распределяют по заслугам, к сожалению.

Оскару [Пиастри] пришлось ждать сезон, и все вышло немного сумбурно. Могу упомянуть и себя: я оказывал на него большое давление, упорно трудился. Если бы у меня появился шанс, я бы показал, на что способен», – сказал Роберт.

Шварцман считает, что не нужно ориентироваться на пример Ника де Вриса, который станет пилотом в 2023-м:

«Я уважаю Ника, он талантливый и хороший пилот, но, честно говоря, для него звезды сложились идеальным образом, и он воспользовался возможностью, попал в «Ф-1» спустя три года [после победы в «Ф-2»]. Ник получил один шанс и реализовал его.

Случится ли со мной то же? Кто знает. Но терять время вне гонок, надеясь на чудо… Думаю, для меня это не вполне логично. Как бы то ни было, я очень хочу выступать в следующем году, мне не хватает гонок. Если я буду не соревноваться, а ждать, ждать, ждать, то, пожалуй, не буду готов воспользоваться шансом из-за отсутствия гоночной практики.

Для меня главный приоритет – получить место [в другой серии]. Где? Пока не знаю, мы рассматриваем варианты».

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