Дэвид Култхард о превышении бюджета: «На самом деле, команда «Ред Булл» получила довольно жесткий штраф»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал штраф, который команда «Ред Булл» получила в свете факта превышения допустимой отметки бюджета в 2021 году.

По словам Култхарда, снижение на 10 процентов времени, выделенного для работы в аэродинамической трубе и в CFD, на самом деле может существенно сказаться на результатах «Ред Булл».

– это формула аэродинамики. Да, конечно, если вы сразу начинаете свой путь, развивая базовую версию болида, которая уже получилась очень быстрой, снижение количества времени для работы в аэродинамической трубе может не так сильно на вас сказаться.

Тем не менее, можно посмотреть на темпы развития болидов – какие результаты команды показывали в начале сезона, и какие в конце. И тут мы видим, что команда, выигравшая первый Гран-при сезона, не развивая свою машину, к концу сезона бы с трудом попадала в топ-10. Так что на самом деле это довольно жесткий штраф», – рассказал Култхард.

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