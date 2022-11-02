Карлос Сайнс: «Уверен, к 2023 году «Феррари» построит отличную машину, у нас будет новый шанс»

надеется, что в следующем году будет чаще бороться за победы.

Гонщик «Феррари» неудачно начал сезон-2022, однако по ходу первенства сумел приспособиться к поведению болида и выиграть первую гонку в карьере.

Тем не менее, Карлос не ожидал, что к концу года будет выигрывать практически каждую гонку и установит рекорд по числу выигранных Гран-при за сезон.

«Когда у тебя хорошая машина, то, конечно, подобного итога не ожидаешь.

По ходу нынешнего сезона я стал чувствовать себя комфортнее за рулем болида, начал изредка осложнять гонки Макса и чаще бороться с Шарлем [Леклером].

Но сезон у Макса вышел потрясающим, он это заслужил. Да, «Ред Булл» доминирует, но это происходит сейчас, а в начале года все было не так – они здорово поработали.

Моя цель – начать следующий сезон на уровне, который я демонстрирую сейчас, то есть, на хорошем уровне, ну и также усложнить ситуацию для Макса.

Будет новая машина, новые правила, связанные с днищем болида. У нас появится новый шанс, и я полностью уверен, что «Феррари» построит отличную машину – как к старту этого сезона – и вынесет уроки из допущенных ошибок.

Я учусь на ошибках этого года, мы будем чаще и активнее сражаться [за победы]. Также я рад за «Мерседес» – похоже, они тоже будут на топовом уровне», – считает Сайнс.

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

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