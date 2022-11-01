Жак Вильнев: «Штраф «Ред Булл» нужно разделить между командами «Ф-1»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года знает, как потратить штраф «Ред Булл».

Австрийская команда превысила потолок расходов в 2021-м и выплатит штраф в семь миллионов долларов. Кроме этого, время на аэродинамические исследования снижено на десять процентов на ближайшие 12 месяцев.

«В Мексике обсуждали «Кэшгейт», хотя «Ф-1» от него не пострадает. Когда выписали мегаштраф в 100 миллионов [в 2007 году], этого также не случилось. Применение правил и штраф «Ред Булл» пока не прояснили для меня, что разрешено, что нет, как за это наказывают. Есть еще налоговые вычеты, с учетом которых превышение было бы меньше миллиона. Трудно сказать, достаточно ли сурово наказан «Ред Булл».

Как бы то ни было, это не мошенничество. Ложь о трекшн-контроле – вот мошенничество. Сомневаюсь, что [перерасход] как-то сказался на нынешнем сезоне. «Ред Булл» так силен, что в любом случае победил бы.

Меня беспокоит тот факт, что семь миллионов долларов заберет . На «Ред Булл» штраф едва ли окажет какое-либо влияние, а остальные команды не получат и пенни. Десятипроцентное ограничение работы в аэротрубе замедлит «Ред Булл», это действительно болезненно. Но другие не выиграют время на круге – деньги от штрафа им помогли бы. Просто разделите штраф между командами», – предложил Вильнев.

«Ископаемое времен холодной войны» – это «Ред Булл» похвастался базой после ограничений на ее работу. Она правда так плоха?

Маттиа Бинотто: «Перерасход «Ред Булл» мог решить исход сезона-2021. Наказание не покрывает полученное преимущество»