Пьер Гасли: «Обидно было бы получить бан на гонку за нарушения пределов трассы и за сэйфти-каром»

Пилот прокомментировал риск пропустить этап «Формулы-1».

Гасли набрал 10 штрафных баллов. Еще два балла до 22 мая 2023 года приведут к дисквалификации на один Гран-при.

«Дело не только в штрафных очках, ведь я довольно близок к бану на гонку. На мой взгляд, я не так уж опасно пилотирую последние 12 месяцев.

Было бы обидно получить бан на гонку за медленную езду за машиной безопасности и пару нарушений пределов трассы в этом сезоне», – отметил гонщик, на счету которого есть штрафные баллы за подобные действия.

Последний на данный момент штрафной балл Гасли получил на Гран-при Мехико за выдавливание из . При этом Пьер отметил, что вернул бы позицию, если бы ему передали такое сообщение. Француз заявлял, что побеседует с ФИА по этому поводу: «Постараюсь понять, что именно мне нужно изменить».

Гасли осталось набрать 2 штрафных балла до пропуска Гран-при: «ФИА действует жестко в последнее время»

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