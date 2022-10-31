Гасли осталось набрать 2 штрафных балла до пропуска Гран-при: «ФИА действует жестко в последнее время»

Пилот приблизился к дисквалификации на один этап «Формулы-1».

На Гран-при Мехико Гасли наказали потерей пяти секунд за выдавливание из за пределы трассы. Кроме этого, Пьер получил свой десятый штрафной балл. Если француз заработает еще два балла до 22 мая 2023 года, то пропустит одну гонку.

Гасли сообщил, что ему не приказывали отдать позицию Строллу после спорного обгона:

«Я гонщик. Если я вижу просвет, то иду в атаку. Если что-то не так, просто скажите вернуть позицию, и я попробую обогнать позже. Никаких комментариев не было. Обидно.

Раньше мне передавали, [что нужно вернуть место], но почему-то не в этот раз. Придется поменять подход, потому что постоянно происходит одно и то же, как мне кажется.

Не думаю, что ФИА сказала команде о необходимости отдать позицию – мне бы сообщили. [ФИА] в последнее время действует достаточно жестко, похоже. В прошлые выходные половина пелотона оставляла слишком большие зазоры в режиме машины безопасности, а штраф получил я. Сейчас борьба была довольно плотной, и я не знаю, почему мне не сказали вернуть позицию. В конечном счете, я пытаюсь выкладываться по полной, и глупые штрафные баллы – последнее, что мне нужно.

По всей видимости, в данный момент [ ] недовольна моими действиями, так что я обсужу с ними и постараюсь понять, что именно мне нужно изменить».

Гасли набрал 9 штрафных баллов за 5 месяцев и обогнал Цуноду, у Хэмилтона и Сайнса – 0 баллов

Гран-при Мехико-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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