«Феррари» провалила Гран-при Мексики из-за сочетания природных условий и пониженной мощности двигателя (The Race)

Неудачное выступление на (лучший представитель команды занял 5-е место и отстал от победителя гонки почти на минуту) может быть вызвано уникальными природными факторами и эффектом «придушенного» двигателя, считает The Race.

Особенность силового агрегата «Феррари» состоит в использовании маленькой (в сравнении с моторами конкурентов) турбине. Меньшие по размеру турбины могут генерировать столько же энергии, как и большие, но для этого они должны работать быстрее. В условиях же высокогорья (а трассе в Мехико находится на высоте 2200 метров над уровнем моря) турбина «Феррари» должна была работать еще быстрее, чем обычно, из-за разреженного воздуха.

В результате команда посчитала, что из-за чрезмерной нагрузки на турбину и ее вероятного отказа благоразумнее снизить мощность турбонаддува, и это лишило Скудерию преимущества, связанного с традиционно меньшим потреблением энергии и быстрым разгоном на выходах из поворотов.

Более того, компромисс, похоже, затронул и другие области, связанные с работой машины – такие как поиск правильного баланса и настройка выходной мощности, из-за чего алые болиды очень нервно вели себя на поребриках и на секторе с «эсками».

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