Тимо Глок о шансах Шумахера остаться в «Хаасе: «В данный момент скорость Мика выше, чем у напарника. Нельзя оценивать пилота по двум последним гонкам»
Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок поддержал Мика Шумахера, пожелав ему сохранить место в «Хаасе» в следующем сезоне.
По мнению Глока, Шумахеру удалось прибавить по ходу нынешнего сезона и улучшить свои выступления, хоть это далеко не всегда отражалось в результатах гонок:
«Нужно смотреть на весь сезон в целом. На развитие пилота по ходу сезона. В данный момент скорость Мика выше, чем у напарника. Ему удалось заработать очки (последний раз Шумахер заработал 8 очков на этапе в Австрии), хотя в последних гонках он и допустил пару ошибок. Но нельзя судить пилота по двум последним гонкам».
В то же время Ральф Шумахер также поддержал своего племянника в контексте оценки шансов Мика на продолжение карьеры в «Ф-1»:
«Нужно реалистично оценивать ситуацию. Мик стал выступать лучше, начиная с этапа на «Сильверстоуне». Он стал больше выжимать из болида. И если вам нужно принимать решение сейчас, то Мика нужно оценивать уже как другого пилота. Нужно «засеять» нынешний состав пилотов, оставить его неизменным, и в следующем году пожинать плоды в виде результатов».
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