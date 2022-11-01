Тото Вольфф: «Нарушение финансового регламента в «Ф-1» ведет к репутационному ущербу»

Босс считает, что в будущем команды «Ф-1» будут избегать перерасхода денег.

Комментируя штраф для «Ред Булл» за нарушение потолка расходов в 2021 году, Вольфф отметил, что для других команд это станет уроком.

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«Полагаю, вы видите, что помимо спортивного и финансового штрафов такие истории ведут и к репутационному ущербу. Такое непозволительно в мире прозрачности и эффективного управления.

Все равно, какая вы команда – вы несете ответственность за представление своего бренда, за своих сотрудников и бизнес-партнеров – вот почему подобное не должно попадать в деловой кейс», – считает Вольфф.

Он считает, что отдел по финансовому надзору под управлением Федерико Лоди здорово справился с задачей проверки всех команд «Ф-1»:

«Для меня важнее всего надежный контроль. От них ничего не скрылось, они тщательно следили за всеми процессами. Я знаю это, так как они весьма строго оценивали наши действия в течение всего года.

Так что хорошо, что в итоге история [с ] закончилась штрафом – и уже неважно, считаем мы его незначительным или серьезным».

Вольфф не согласен с коллегой , который считает, что нарушение «Ред Булл» не оказало влияния на скорость машины 2021 года:

«В этом спорте что 200 тысяч долларов, что 2 миллиона – все в конечном итоге влияет на скорость. Нам всем приходилось оплачивать больничные, обязательный творческий отпуск и кейтеринг. В общем, у девяти команд все было в порядке, и только одна нарушила правила.

Нельзя допускать, чтобы расходы выходили из-под контроля. В американских видах – НБА или футболе – ввели потолок зарплат, и команды в полном порядке, спорт в целом выглядит здоровым.

Мы начали с введения потолка расходов, и очень важно создать равный баланс между всеми командами. Сейчас все мы тратим 140 миллионов долларов, и это значит, что со временем небольшие команды смогут наверстать отставание. Кроме того, существует преимущество в использовании аэродинамической трубы, и, по сути, все, чего мы хотим – это действительно плотной борьбы в гонках между большим количеством соперников».

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