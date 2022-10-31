Себастьян Феттель: «Надеюсь, Ферстаппен дойдет до 16 побед за сезон»

поздравил , который превзошел его достижение.

На Гран-при Мехико пилот «Ред Булл» выиграл 14-ю гонку за год и побил рекорд Феттеля и . В нынешнем сезоне осталось провести два этапа.

«Молодец, вот это сезон. Надеюсь, он продолжит в том же духе и дойдет до 16 [побед] к концу года, потому что любой другой результат станет разочарованием.

Отличная новость для [ ], я по-прежнему знаю некоторых людей из команды – очень за них рад. С прошлого года они набрали ход, в этом сезоне машина невероятная. Команда выигрывала гонки, хотя болид был самым тяжелым. Думаю, сейчас они наконец сбросили вес. Так что машина на высоте, но и Макс выступает потрясающе», – отметил гонщик .

Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля

Макс Ферстаппен: «Никогда не думал, что смогу выиграть 14 гонок за один сезон. Хотя главная задача – это победа в чемпионате»

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