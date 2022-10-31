Макс Ферстаппен: «Никогда не думал, что смогу выиграть 14 гонок за один сезон. Хотя главная задача – это победа в чемпионате»

Пилот прокомментировал 14-ю победу в сезоне, которую он одержал в Мехико – благодаря которой он установил новый рекорд в истории «Формулы-1»:

«Мы довольно быстро поняли, что сможем доехать до конца на этом комплекте «медиума». Еще одна отличная гонка. И конечно я никогда не думал, что смогу выиграть 14 гонок за один сезон».

По итогам гонки в Мехико Ферстаппен также побил рекорд по количеству очков, набранных в течение одного сезона:

«А ведь в Бразилии у нас будет еще и спринт – надеюсь, мы сможем заработать еще больше очков! Хотя это не так важно. В конечном счете, главной задачей является победа в чемпионате – и не важно, сколько именно очков ты при этом заработал. Но да, такое количество очков показывает, что мы проводим просто отличный сезон.

Вообще статистика мне никогда не была особенно интересна. Я живу настоящим и просто стараюсь как можно лучше выступать в каждой гонке. Я стараюсь выигрывать – на мой взгляд, это самое главное. Я буду счастлив, если каждый раз приезжая домой после гоночного уик-энда смогу говорить себе, что выдал свой максимум или что-то близкое к нему».

Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram