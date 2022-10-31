Серхио Перес: «Сегодня я показал все, что мог. К сожалению, неудачный пит-стоп не позволил обойти Хэмилтона»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Мексики, отметив, что остался доволен попаданием на подиум в домашней гонке.
«Сегодня я показал все, что мог, в том числе на старте. Я правда очень сильно атаковал. К сожалению, мой пит-стоп получился немного неудачным – это не позволило нам обойти Льюиса Хэмилтона.
Обгонять на трассе было очень сложно – как только я оказался позади Льюиса, у меня начались трудности.
Хороший подиум, хотя на глазах у своих болельщиков мне хотелось добиться большего. Но третье место – это все равно хороший результат», – рассказал Перес.
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