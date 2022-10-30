Шарль Леклер о Пересе: «Понимаем, что в борьбе друг с другом можем позволить себе чуть больше риска»

Пилот поделился мнением о том, чего стоит ожидать от их борьбы с в оставшихся гонках сезона.

Леклер и Перес продолжают борьбу за второе место в общем зачете – и на данный момент Леклер опережает Переса на 2 очка.

«Не думаю, что в нашей борьбе что-то изменится. Понятно, что если у меня появится возможность для атаки – я постараюсь ей воспользоваться. И то же самое будет делать Чеко.

Чем ближе к концу сезона – тем меньше у тебя остается возможностей. Поэтому нужно стараться использовать каждый шанс. При этом мы также понимаем, чтоб боремся друг с другом в чемпионате. Так что возможно в этой борьбе мы можем позволять себе чуть больше риска, чем при борьбе с другими пилотами. Это и делает борьбу интересной. Уверен, Чеко не собирается уступать мне ни сантиметра трассы, и я с нетерпением жду этой борьбы», – рассказал Леклер.

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