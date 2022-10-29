Де Врис дебютирует за «Альфа Таури» на тестах в Абу-Даби. Ник проедет на болидах 5 команд «Ф-1» в 2022 году

Ник де Врис проведет тесты молодых пилотов после Гран-при Абу-Даби в составе «Альфа Таури».

Информацию подтвердил руководитель команды . Ник проведет первую официальную сессию в составе команды из Фаэнцы.

В 2023 году де Врис станет основным гонщиком «Альфа Таури». В нынешнем сезоне нидерландец уже успел погоняться на болидах четырех других команд «Формулы-1»: провел за , пятничные тренировки за «Мерседес» и , а также частные тесты на машине .

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