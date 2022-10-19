Гельмут Марко: «Стать лидером «Альфа Таури» должен де Врис – у Цуноды нет такого опыта»

Советник «Ред Булл» заявил, что в сезоне-2023 Ник де Врис должен стать лидером , несмотря на то, что будет дебютантом в «Формуле-1».

По словам Марко, обширный опыт де Вриса в других гоночных сериях и в работе в качестве резервного пилота сразу с несколькими командами дает ему преимущество над :

«Юки еще молод и у него нет такого опыта и бэкграунда, как у де Вриса. Так что стать лидером команды должен именно Ник. Посмотрим, что получится в следующем году, но с точки зрения имеющегося опыта и личностных качеств лидером «Альфа Таури» должен стать именно Ник.

И конечно, опыт де Вриса пойдет «Альфа Таури» на пользу. Ник поработал резервным пилотов чуть ли не во всех командах «Мерседеса» в пелотоне, работал на самых разных симуляторах. А теперь этот опыт сможем использовать мы».

При этом Марко не стал комментировать вероятность будущего продвижения де Вриса в главную команду «Ред Булл»:

«Как и всегда, нужно смотреть на выступления, на результаты. Когда человек выступает хорошо, вы понимаете, что получится в итоге. Но нет, мы сейчас не строим планы относительно того, что будет после 2028 года (когда истечет контракт Ферстаппена), не планируем точно однажды посадить Ника в «Ред Булл». Дело в уровне выступлений».

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