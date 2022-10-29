Шарль Леклер об аварии в практике: «Это моя ошибка. Но я уверен, что это не повредит нам на Гран-при»

Пилот прокомментировал аварию, в которую попал по ходу второй практики перед Гран-при Мексики.

«Я потерял контроль над задней осью в начале отрезка с полными баками. Но это была моя ошибка. Уверен, это происшествие не повредит нам на Гран-при. Вряд ли это может как-то нам помешать. С учетом всех ранее полученных штрафов у нас достаточно запасных деталей, так что все должно быть нормально.

Мы опробовали некоторые вещи на моей машине, которые мне не особо понравились. В первой практике управлять болидом было проще. При этом я знаю, что нам нужно делать в субботу, так что я уверен в том, что у нас не будет проблем со скоростью», – рассказал Леклер.

Леклер попал в аварию во второй практике перед Гран-при Мексики

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