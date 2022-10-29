Леклер попал в аварию во второй практике перед Гран-при Мексики

Теги происшествия Феррари Формула-1 Гран-при Мексики Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Мексики.

Леклер потерял контроль над машиной и врезался в заграждения на выходе из 7-го поворота. После аварии Леклера сессия была временно остановлена красными флагами.

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