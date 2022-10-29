Леклер попал в аварию во второй практике перед Гран-при Мексики

Пилот попал в аварию по ходу второй практики перед .

Леклер потерял контроль над машиной и врезался в заграждения на выходе из 7-го поворота. После аварии Леклера сессия была временно остановлена красными флагами.

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