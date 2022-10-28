Гельмут Марко: «Штраф очень жесткий, на пределе допустимого по нашим меркам»

Советник прокомментировал штраф в отношении команды, который выписала в соответствии с фактом превышения планки допустимого бюджета на сезон-2021.

«Штраф очень жесткий, на пределе допустимого по нашим меркам – в контексте того, что мы сможем быть конкурентоспособными в последующие годы, несмотря на ограничения на работу в аэродинамической трубе.

Когда речь заходит о превышении расходов на питание персонала, становится понятно, что эти средства явно не пошли на разработку болида. К тому же в ведомость были включены расходы на зарплату сотрудницы, которая перенесла операцию на сердце. Понятно, что на нашу команду она в этот период не работала», – рассказал Марко.

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