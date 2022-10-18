Ферстаппен выступит в шлеме с отсылкой к двум титулам на Гран-при США

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметит второе чемпионство в «Формуле-1» новым дизайном шлема.

Ливрея для включает в себя элементы американского флага – синие и красные полосы и звезды. На задней части шлема размещены звезды с надписями «2021» и «2022», посвященные двум подряд титулам Макса.

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Фото: инстаграм Макса Ферстаппена