Главный стратег «Мерседеса»: «За три оставшихся Гран-при нужно отыграть у «Феррари» отставание в 53 очка»
Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз рассказал, что в оставшихся гонках команда постарается опередить «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.
За три Гран-при до окончания чемпионата «Феррари» в общем зачете опережает «Мерседес» на 53 очка.
«Наша цель ясна. Мы здесь ради борьбы с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов. И для этого за три оставшихся Гран-при нужно отыграть отставание в более чем 50 очков. Но мы постараемся сделать все возможное.
Понятно, что в конечном итоге нам совсем не хочется заканчивать сезон на 2 или 3 месте. Если мы финишируем 3-ми, от относительно упущенного 2-го места утешительным призом станет увеличенное число часов для работы в аэродинамической трубе», – рассказал Воулз.
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