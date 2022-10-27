«Хаас» будет получать $20 млн в год от нового титульного спонсора (Дитер Ренкен)

Стали известны подробности сделки «Хааса» с MoneyGram.

Американская компания, занимающаяся переводами с карты на карту, станет новым титульным спонсором «Хааса» с 2023 года. До начала сезона-2022 команда сотрудничала с «Уралкалием» Дмитрия Мазепина.

Соглашение заключено на три года, утверждает журналист RacingNews365 Дитер Ренкен. Партнерство будет приносить «Хаасу» около 20 миллионов долларов в год. Как сообщал руководитель команды , сделка позволит работать на грани потолка расходов.

«Хаас» представил нового титульного спонсора. В марте команда разорвала сделку с «Уралкалием» Мазепина

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