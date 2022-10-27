Мика Хаккинен о Риккардо: «Если уходишь из «Ф-1», обычно возвращаться не стоит, могу сказать по своему опыту»

Двукратный чемпион мира сомневается в целесообразности возвращении в «Формулу-1».

Пилот , как ожидается, возьмет год перерыва и станет резервным гонщиком одной из команд в 2023 году. Хаккинен также объявил, что берет перерыв в конце 2001 года, однако спустя девять месяцев сообщил о завершении карьеры в «Ф-1».

«Полагаю, я оказался в несколько другом положении, ведь я уже стал двукратным чемпионом, достиг своих целей. У Даниэля ситуация иная. Скорость упала, и никто толком не понимает, почему он недостаточно быстр. Это может осложнить возвращение: если скорости не хватает, должно быть какое-то объяснение, причина. Мне кажется, он не дает четкую информацию о проблеме прессе, болельщикам, команде. Это слегка пугает – надо понимать, почему не получается выступать на равных с напарником.

Когда начался сезон[-2002], и я был в Монако или где-то еще, я определенно почувствовал, что точно не хочу возвращаться. Это требует такой энергии, сил – физических и психологических. Уже на середине сезона я знал, что не могу вернуться.

Если Даниэль решит взять годичный перерыв, могу сказать по своему опыту: когда уходишь из «Ф-1», обычно возвращаться не стоит. Ты не можешь давать результат, думая о том, уходить или нет. Каждую секунду нужно выкладываться по полной.

Безусловно, ситуация непростая. Когда я гонялся, тестов было много, мы постоянно обкатывали машины. Болиды были сделаны под тебя, а сейчас это не так из-за отсутствия тестов. Если пилот жалуется на проблемы с балансом, можно поменять пружины, амортизаторы, дифференциал, баланс тормозов, давление в шинах, но команды все равно довольно сильно ограничены. Ты не можешь поменять геометрию передней или задней подвесок – надо адаптироваться. А адаптация стиля пилотажа, если машина не работает – это ужасно. Но если у напарника получается, значит, ты можешь достичь того же», – сказал Хаккинен.

Даниэль Риккардо о неудаче на Гран-при США: «Когда думаешь, что хуже уже некуда, становится хуже. Сезон-2022 как он есть»

Риккардо о роли резервиста в «Ред Булл» или «Мерседесе»: «Ничего не подписано, пока это слухи»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram