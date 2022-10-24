Даниэль Риккардо о неудаче на Гран-при США: «Когда думаешь, что хуже уже некуда, становится хуже. Сезон-2022 как он есть»

Пилот рассказал, что у него нет объяснений слабому выступлению на Гран-при США.

«Я даже не знаю, что тут можно сказать. Правда. Ну, просто сезон-2022, как он есть. Когда думаешь, что хуже уже некуда, становится хуже. Я даже не знаю, зачем все это продолжаю, как у меня получается продолжать сезон. Поскольку сказать, что это больно, было бы преуменьшением.

Просто такой вот сезон, так бывает. Скорости не хватает, я не могу полагаться на машину, не могу атаковать, не могу выжать из нее хорошее время на круге. Нестабильность гоночного темпа как раз и говорит о наличии проблем с машиной, но настолько большая разница – это и правда загадка. Я люблю Остин, люблю Техас, но вот гонка мне совсем не понравилась», – рассказал Риккардо.

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