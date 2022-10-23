Риккардо о роли резервиста в «Ред Булл» или «Мерседесе»: «Ничего не подписано, пока это слухи»

Пилот еще не определился с местом работы в 2022 году.

Накануне в эфире Sky Sports сообщили, что Риккардо вернется в «Ред Булл» и станет резервным гонщиком. Ранее Даниэля называли потенциальным резервистом «Мерседеса».

Австралиец ответил на вопрос, договорился ли он с какой-либо командой:

«Нет, нет. Пока это просто слухи. Веду ли я переговоры? Да. Но ничего не подписано.

У меня есть цели на сезон-2024. Так что я не останусь полностью отрезанным от «Ф-1», но, конечно, нет гарантий на 2024 год. То есть у меня нет варианта, при котором я могу сказать, что точно стану выступать. Но я буду здесь и постараюсь вернуться».

Кроме этого, Риккардо заявил, что не претендует на место в .

«Мне кажется, лучше придерживаться плана и нацеливаться на что-то другое», – отреагировал Дэн на вопрос о последней оставшейся вакансии основного гонщика «Ф-1».

В пилот также переходить не намерен:

«В #####. Овалы меня пугают.

Моя карьера и амбиции в «Формуле-1» не завершены, для меня это главное. Не хочу отклоняться от плана – это ключевая причина. Еще и овалы – да ну. Десять лет назад я бы согласился. Но нормально признавать тот факт, что овалы – не мое».

Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл» (Sky Sports)

Переговоры о переходе Риккардо в «Мерседес» на должность резервиста находятся в продвинутой стадии (Canal+)

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