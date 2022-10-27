Себастьян Феттель: «Не то чтобы я ненавидел «Формулу-1», но я принял решение, и с нетерпением жду начала нового этапа в жизни»

Пилот рассказал, что успешные выступления в последних гонках не заставили его пожалеть о решении завершить карьеру.

Две последние гонки Феттель закончил на 6 и 7 месте соответственно.

«Да, завершение карьеры становится все более реальным. В время этапа на «Сузуке» я немного грустил после субботы, а в воскресенье эмоции были скорее смешанными. Прощаться с «Сузукой» было тяжело, ведь это особенное для меня место.

Не знаю, как будут чувствовать себя на Гран-при Абу-Даби. Понятное дело, что я не жду каких-то чудес с точки зрения результата. И при этом я скорее склонен смотреть вперед, чем оглядываться назад.

Я очень рад тому, что ждет меня впереди (завершению карьеры). Не то чтобы я ненавидел «Формулу-1» и с нетерпением ждал момента, когда смогу отсюда выбраться. Скорее я просто принял решение о том, что буду делать дальше, и с нетерпением жду начала этого нового этапа», – рассказал Феттель.

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