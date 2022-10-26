Чемпион «Индикара» Алекс Палоу о суперлицензии: «Можно заработать больше очков, выиграв зимнюю серию в Таиланде, чем заняв 5-е место в «Индикаре»

Чемпион «Индикара» 2021 года Алекс Палоу считает, что ФИА стоит рассмотреть возможность повысить ценность серии «Индикар» с точки зрения очков, необходимых для получения суперлицензии.

В данный момент за выступления в «Индикаре» пилоты получают меньше очков, чем в «Формуле-2».

Палоу дебютировал в «Формуле-1», выступив за в первой практике перед Гран-при США, и произвел хорошее впечатление.

«Доказал ли я что-то своим выступлением? Наверное. Но не думаю, что это хоть как-то повлияет на ситуацию. У меня уже есть суперлицензия, я доволен. Так что лично мне все равно, что будет дальше! Хотя мне и правда кажется несколько несправедливым то, что за выступления в некоторых гоночных сериях дают слишком мало очков.

Например, у Пато О’Уорда (также входит в систему «Макларена») нет суперлицензии, хотя в этом чемпионате он финишировал третьем, в прошлом сезон был четвертым, а в позапрошлом пятым. То есть понятно, что парень, который борется с ребятами с 10-15 летним опытом выступлений в «Индикаре» способен выступать в «Формуле-1».

Я понимаю, что хочет проводить всех гонщиков через европейские соревнования, а не отпускать в другие серии (конкурирующие чемпионаты). Сейчас можно, не знаю, заработать больше очков в суперлицензию, выиграв какую-нибудь зимнюю серию в Таиланде, чем заняв пятое место в «Индикаре». И я не знаю, справедливо это или нет.

В «Формуле-2» у них хорошая программа. Ты получаешь суперлицензию, финишировав в топ-3 по итогам чемпионата. И это правильно. Но мне кажется, что они могли бы присуждать чуть больше очков за выступления в «Индикаре», чем сейчас. Учитывая уровень пилотов и продолжительность сезона в . То есть в сравнении с пилотами «Формулы-2» мы проводим на трассе намного больше времени. Я не говорю что мы лучше них. Просто мы тоже способны выступать в «Формуле-1», – рассказал Палоу.

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