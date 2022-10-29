Гран-при Мехико-2022. 3-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
29 октября 2022 года
3-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.18,399 (21 круг)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,144 (22)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,477 (18)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,724 (22)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,842 (23)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,902 (20)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,918 (21)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,991 (28)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,483 (24)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,518 (17)
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,561 (18)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,620 (24)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,638 (16)
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,740 (21)
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,931 (23)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,078 (19)
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,199 (24)
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,449 (21)
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,587 (22)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,872 (25)
Гран-при Мехико-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Цунода – 2-й, Окон – 3-й
Гран-при Мехико-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес и Ферстаппен показали одинаковое время
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