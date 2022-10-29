Гран-при Мехико-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Цунода – 2-й, Окон – 3-й

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при Мехико. Британец пропустил первую практику, поэтому имел право использовать стандартные шины «Пирелли», как и Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс») и Кевин Магнуссен («Хаас»). Остальные пилоты всю сессию тестировали прототипы покрышек на сезон-2023.

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

28 октября 2022 года

2-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,970 (32 круга)

2. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,828 (30)

3. Эстебан Окон («Альпин») +1,207 (31)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,539 (32)

5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,609 (34)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,618 (34)

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,648 (13)

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1,723 (34)

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,023 (36)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,134 (36)

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,367 (31)

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,401 (32)

13. Алекс Албон («Уильямс») +2,477 (24)

14. Ландо Норрис («Макларен») +2,768 (31)

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,793 (27)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,870 (23)

17. Мик Шумахер («Хаас») +2,909 (31)

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,346 (21)

19. Николас Латифи («Уильямс») +3,350 (34)

20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,399 (34)

Леклер попал в аварию во второй практике перед Гран-при Мексики

Гран-при Мехико-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес и Ферстаппен показали одинаковое время

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