Гран-при Мехико-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Цунода – 2-й, Окон – 3-й

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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при Мехико. Британец пропустил первую практику, поэтому имел право использовать стандартные шины «Пирелли», как и Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс») и Кевин Магнуссен («Хаас»). Остальные пилоты всю сессию тестировали прототипы покрышек на сезон-2023.

Автодром имени братьев Родригес, Мехико
28 октября 2022 года
2-я практика
 
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,970 (32 круга)
2. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,828 (30)
3. Эстебан Окон («Альпин») +1,207 (31)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,539 (32)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,609 (34)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,618 (34)
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,648 (13)
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1,723 (34)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,023 (36)
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,134 (36)
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,367 (31)
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,401 (32)
13. Алекс Албон («Уильямс») +2,477 (24)
14. Ландо Норрис («Макларен») +2,768 (31)
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,793 (27)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,870 (23)
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,909 (31)
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,346 (21)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,350 (34)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,399 (34)
 

Леклер попал в аварию во второй практике перед Гран-при Мексики

Гран-при Мехико-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес и Ферстаппен показали одинаковое время

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