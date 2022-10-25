Нико Росберг о скандале вокруг «Ред Булл»: «Проигрышная ситуация для всех. Не знаю, как с ней разберутся»

негативно оценил последствия скандала с потолком расходов в «Формуле-1».

«Ред Булл» превысил лимит в прошлом сезоне. Ожидается, что команду накажут штрафом и ограничением времени работы в аэротрубе.

Чемпион мира 2016 года и эксперт Sky Sports не видит хорошего выхода из сложившейся ситуации, особенно с учетом плотности борьбы между и экс-напарником Нико по .

«Сейчас очень трудно делать выводы, потому что мы даже не знаем подробностей, а они имеют значение. Куда ушли лишние деньги? На покупку сэндвичей или дополнительное обновление? Со стороны тяжело судить. Думаю, лучше всего набраться терпения и подождать.

Проблема для в том, что ситуация проигрышная для всех. Вычет очков из прошлогодней таблицы, в худшем случае у Макса – плохой вариант. Но если нарушение серьезное – пара миллионов или что-то в таком духе – значит, команда действительно получила преимущество. Если не принять очень жесткие и агрессивные меры, это тоже плохо.

Все очень сложно. Надеюсь, ФИА нащупает эту тонкую грань и сделает правильный выбор. А мы подождем и посмотрим. Кошмар в том, что судьба титула решилась отрывом в одну секунду, на последнем круге последней гонки – весь чемпионат был очень плотным. А теперь всплывает такое – просто ужасно. Не знаю, как с этим разберутся, нехорошая ситуация», – заявил Росберг.

«Ред Булл» накажут ограничением работы в аэротрубе и серьезным штрафом, объявление ожидается в ближайшие дни (AMuS)

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