Нико Росберг: «Ред Булл» доминирует как «Мерседес». В 2023-м соперникам будет трудно приблизиться»

сравнил успехи «Ред Булл» с доминированием .

По мнению Росберга, досрочно завоеванный Кубок конструкторов и превосходство по всем параметрам над соперниками напоминают победный период его бывшей команды.

«В данный момент «Ред Булл» является доминирующей силой, подобной «Мерседесу» в течение всех этих прошедших лет. Кроме того, они очень рано оформили Кубок конструкторов, команда доминирует в каждом аспекте – в точности как «Мерседес».

Есть машина, ее развитие по ходу сезона, теперь и надежность, гонщик, который прямо сейчас лучший или на равных с лучшими, стратегия всегда идеальна. Невероятно, как все сошлось воедино. И, похоже, двигатель тоже потрясающий.

Безусловно, судя по тому, как идут дела, любой другой команде трудно будет приблизиться, в том числе в следующем году. и даже «Мерседесу» будет тяжело сократить отставание. Ахиллесова пята «Мерседеса» – максимальная скорость. Боже ты мой, какие же они медленные на прямых, особенно в сравнении с «Ред Булл». Очень надеюсь, что получится разгадать секрет и ускориться на прямых», – отметил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

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