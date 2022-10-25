Мартин Брандл о штрафе Алонсо: «Правила есть правила, но нужен и гоночный здравый смысл»

считает несправедливым штраф Фернандо Алонсо на .

Алонсо получил 30-секундное наказание после финиша, поскольку после столкновения с пилотом ехал с болтающимся зеркалом, которое затем отлетело. Стюарды обратили внимание на ситуацию благодаря протесту со стороны и посчитали, что Фернандо следовало позвать на принудительный пит-стоп. Команда испанца «Альпин» подала встречный протест, который рассмотрят перед Гран-при Мехико.

«За 158 Гран-при, которые я проехал, мои зеркала заднего вида иногда начинали болтаться, поворачивались, отлетали, стекло ломалось, но почти всегда зеркало в итоге покрывалось водой, грязью, маслом или всем сразу. Приходилось очищать его разными частями перчаток и, в конце концов, прислушиваться и смотреть по сторонам за соперниками.

Сейчас от машин не разлетается масло, и смотреть по сторонам не получится. После короткого полета Алонсо и жесткого удара по правому зеркалу – точнее, по правому аэродинамическому устройству, включающему в себя зеркало – оно в итоге отлетело и осталось лежать почти на траектории. Команда сообщала [Фернандо] о соперниках позади, и одно зеркало у него оставалось, да и кто осмелится обгонять Алонсо, когда он разозлен?

Если серьезно, обломки на трассе опасны для работников автодрома, зрителей и, конечно, других пилотов. Но после аварии Алонсо и Стролла обломков было много, и рестарт провели. Тем не менее, невозможно отрицать, что большой кусок карбона отлетел от .

трижды за сезон проводил принудительный пит-стоп, и я не виню [«Хаас»]: команда сражается, она хотела последовательности и ясности – а также большего количества очков для Магнуссена.

Вспоминается случай, когда Фернандо великолепно выступил на поврежденной машине после прокола в квалификации в Монце в 2006 году. Он получил сомнительный штраф, потеряв пять позиций на решетке за «блокировку» Фелипе Массы, и сообщил, что больше не считает «Ф-1» спортом. 16 лет спустя он, очевидно, все же так считает, но, на мой взгляд, это схожий случай несправедливости.

Правила есть правила, и в целом я поддерживаю более жесткое их применение, но нужен и гоночный здравый смысл. Решение о том, чье надломленное переднее крыло безопасное, а чье нет, довольно субъективно. И, к примеру, хорошо знает, к чему приводят удары от отлетевших деталей», – написал комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

Фернандо Алонсо: «Решение по штрафу определит будущее «Ф-1». Важный день для серии»

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