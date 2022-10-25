Гоночный директор «Феррари»: «Скорость «Ред Булл» на прямых – хорошая защита от наших атак»

Гоночный директор «Феррари» рассказал, как «Ред Булл» помогла скорость на прямых.

Гран-при США выиграл , на заключительной стадии гонки обогнавший из «Феррари» и пилота «Мерседеса» .

«Не первая гонка, когда у них преимущество по максимальной скорости в сравнении со всеми остальными соперниками. Конечно, в каких-то сражениях это преимущество. Мы всегда стараемся найти баланс между временем на круге и скоростью на прямых.

Если кратко, у них было преимущество по темпу, как и в большинстве гонок в этом году. Максимальная скорость стала очень хорошей защитой от наших атак», – отметил Лоран Мекьес.

Специалист также прокомментировал выступление Леклера и сход на первом круге после столкновения с гонщиком Джорджем Расселлом:

«Сход Карлоса через несколько сотен метров после старта стал ударом, редко такое случается. Это гонки. Но обидно – у нас был хороший шанс, а «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» показывали схожий темп. Здорово было бы, если бы Карлос тоже остался в борьбе.

Шарль стартовал 12-м и в какой-то момент сражался за второе место – прекрасный прорыв. Шарль и команда сработали отлично. Кроме этого, он хорошо боролся с Максом, очень упорно. Пожалуй, в гоночных условиях мы по-прежнему немного отстаем от Макса, однако Шарль выступил хорошо».

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