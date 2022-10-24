Тото Вольфф: «ДНК болида «Мерседеса» поменяется в 2023 году»

анонсировал изменения в архитектуре болида «Мерседеса» в 2023 году.

«ДНК машины 2023 года будет отличаться в сравнении с актуальным болидом, очевидно. Это не означает, что форма корпуса будет другой, но, безусловно, ДНК машины и ее архитектура поменяются.

В 2023 году у нас появится существенное преимущество: мы сможем проводить в аэротрубе больше времени, чем «Ред Булл». В нынешнем сезоне это стало минусом, поскольку мы лидировали в прошлом году и выиграли Кубок конструкторов. Так что у нас было на семь процентов меньше времени в аэротрубе в сравнении с и гораздо меньше, чем у .

Теперь ситуация перевернулась. Если мы станем третьими в чемпионате, то получим на 14 процентов больше времени, чем «Ред Булл». Именно так и был задуман регламент – чтобы дать возможность отыграться», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Блогер так похоже пародировал гонщиков «Ф-1», что им подменили пилота на разговоре с шефом «Мерседеса». Помогли комбинезон и шлем

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