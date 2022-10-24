Тото Вольфф считает аварию Расселла и Сайнса гоночным инцидентом: «Карлос довольно жестко резал траекторию»

заявил, что Джорджа Расселла можно было не наказывать за аварию на .

В первом повороте «Мерседес» Расселла столкнулся с «Феррари» , которая меняла траекторию в борьбе с . Джорджу выписали пятисекундный штраф, британец признал вину.

«Я считаю, это гоночный инцидент. На месте стюардов я бы подумал: да, может, Джордж поздно тормозил и поймал недостаточную поворачиваемость, но Карлос довольно жестко резал траекторию – не знаю, возникла ли у Макса проблема с использованием энергии.

Жаль. Но надо принять пятисекундный штраф», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

Джордж занял пятое место по итогам заезда. Вольфф подтвердил, что Расселл не мог рассчитывать на большее из-за повреждений:

«Мы были удивлены, что он избежал схода. Мы осмотрели переднее крыло – повреждения огромны. [Сломана] не только концевая пластина, но и ключевая аэродинамическая деталь под ней. Так что машина не позволяла забраться выше».

«Феррари» потеряла все уже ко второму повороту: сперва проиграла старт, затем – вынос от «Мерседеса»

Джордж Расселл: «Извиняюсь перед Сайнсом. Пожалуй, моя худшая гонка в сезоне»

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