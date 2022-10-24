Джордж Расселл: «Извиняюсь перед Сайнсом. Пожалуй, моя худшая гонка в сезоне»

взял на себя вину за столкновение с «Феррари» .

В первом повороте Гран-при США пилот «Мерседеса» врезался в соперника, который был вынужден сойти. Расселлу дали пятисекундный штраф, он завершил гонку пятым.

«Во-первых, извиняюсь перед Карлосом. Я с ним уже увиделся. Когда я атаковал перед первым поворотом, то увидел, что он был на внешней траектории по отношению к Максу [Ферстаппену]. Я ожидал, что он удержится на внешней. Когда я понял, что он пытается перекрестить траектории, то уже находился в зоне торможения, и контакт был неизбежен.

Но гонщики должны учитывать такие варианты. Если бы он остался на внешней, то, уверен, все было бы в порядке, ведь я сражался с Льюисом [Хэмилтоном], а не с лидерами. Когда соперник едет наперерез, а ты уже тормозишь, ситуация становится трудной. Как я сказал, признаю свою ответственность. Добавить больше нечего», – заявил Расселл.

Британец оценил собственную гонку:

«Поначалу мы думали, что повреждения большие. Но должен сказать, это, пожалуй, мое худшее воскресенье сезона, темп никуда не годился. Надеюсь, обнаружатся более серьезные повреждения, чем мы посчитали.

Когда я понял, что оказался вне дистанции атаки от Чеко [Переса] и Шарля [Леклера], все свелось к тому, чтобы довезти машину до финиша, поскольку возникали проблемы с тем, чтобы удерживаться на трассе».

«Феррари» потеряла все уже ко второму повороту: сперва проиграла старт, затем – вынос от «Мерседеса»

Карлос Сайнс: «Расселл заслужил штраф. Но обычно пилоты из топ-4 не допускают подобных ошибок»

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