Себастьян Феттель о борьбе с Магнуссеном на последнем круге: «Мне будет не хватать таких моментов»

Пилот признал, что будет скучать по таким гонкам, какую провел в рамках Гран-при США.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» несколько месяцев назад объявил, что закончит карьеру по окончании нынешнего сезона.

В Остине Феттель за счет отличного пилотажа и альтернативной стратегии мог финишировать на очень высокой позиции, но из-за заминки на пит-стопе вылетел из очковой зоны. Однако несмотря на это немцу удалось отыграться и закончить гонку на восьмой позиции, которую отбил у в обгоне на последнем круге.

«Мне будет не хватать таких моментов. Это очевидно. Но я долго думал перед тем, как принять решение о завершении карьеры – и обдумывая это решение также принимал во внимание то, что буду скучать по вот такой борьбе, адреналину и так далее.

Так что да, понятное дело, что часть меня будет по всему этому скучать, однако в то же время другая часть меня с оптимизмом смотрит на то, что ждет меня в будущем.

Понятно, что в Остине мы боролись лишь за 8-е место – а это не победа или место на подиуме. Но все равно было здорово. К сожалению, нам не хватало скорости на прямых, чтобы обгонять соперников, поэтому пришлось пробовать что-то необычное – пытаться обойти на торможении, выбирать для обгонов какие-то нестандартные места.

И в большинстве случаев у меня получалось. Так что да, я получил удовольствие от гонки, поучаствовал в нескольких плотных сражениях – в особенности это касается битвы с Кевином на последнем круге», – рассказал Феттель.

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