Ландо Норрис: «Вполне очевидно, кто быстрее в борьбе «Макларена» с «Альпин»

Ландо Норрис признал превосходство «Альпин» над «Маклареном» по скорости.

Команды соперничают за четвертую строчку в Кубке конструкторов: «Альпин» опережает команду Норриса на 13 баллов. В квалификации к Гран-при США Ландо стал восьмым и оказался выше пилотов французской команды, однако по-прежнему пессимистично оценивает перспективы.

«Какая команда быстрее? Думаю, вполне очевидно. Не мы.

Соперники выступают хорошо, здорово справляются, если честно. Они очень быстры с первой же гонки сезона.

Мы дали им серьезный бой и делаем все возможное. Мне кажется, мы очень хорошо себя проявляем. Я доволен работой команды в плане стратегии и выжимания максимума из машины. Мы продолжим бороться. Легко точно не будет: соперники отлично выступают, оба гонщика пилотируют здорово», – отметил Норрис.

Гран-при США-2022. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Ландо Норрис: «Без понятия, как «Макларен» сражается за 4-е место. Должно быть, «Альпин» гораздо хуже нас во всех аспектах, кроме скорости»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram