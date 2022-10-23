Шарль Леклер: «Сайнс заслужил поул, мой последний круг был не лучшим»

прокомментировал второе место в квалификации к .

Леклер уступил напарнику по . Шарль потеряет десять позиций на старте гонки из-за замены мотора.

«С ветром справляться трудно, он круг за кругом меняется, но в целом я делал все возможное. Последний круг был не лучшим, и сегодня Карлос выступил успешнее и заслужил поул.

Я стартую немного позади из-за штрафа, но планирую вернуться в группу лидеров как можно скорее», – заявил монегаск.

Сайнс выиграл квалификацию «Ф-1» в Техасе, Леклера ждет штраф, Ферстаппен стартует вторым

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