Шарль Леклер: «Сайнс заслужил поул, мой последний круг был не лучшим»
Шарль Леклер прокомментировал второе место в квалификации к Гран-при США.
Леклер уступил напарнику по «Феррари» Карлосу Сайнсу. Шарль потеряет десять позиций на старте гонки из-за замены мотора.
«С ветром справляться трудно, он круг за кругом меняется, но в целом я делал все возможное. Последний круг был не лучшим, и сегодня Карлос выступил успешнее и заслужил поул.
Я стартую немного позади из-за штрафа, но планирую вернуться в группу лидеров как можно скорее», – заявил монегаск.
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