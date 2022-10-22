Йост Капито: «Сделали выбор в польщу Сэрджанта не потому, что он американец»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал будущее вероятное подписание контракта с Логаном Сэрджантом.

По словам Капито, национальность Сэрджанта не играла никакой роли в решении команды.

При этом американский гонщик должен достичь определенных результатов в оставшихся гонках сезона «Формулы-2», чтобы набрать необходимое количество баллов и получить суперлицензию, которая позволяет выступать в «Формуле-1».

«Появление американского гонщика – это хорошая новость для «Формулы-1». Но мы сделали выбор в пользу Логана не потому, что он американец, а благодаря его успешным выступлениям и прошлым достижениям в гонках.

К тому же, в контексте работы молодежной Академии вашей задачей является в итоге посадить этих молодых ребят за руль болида «Формулы-1». Если у вас есть молодой гонщик, который выступать в «Ф-1», и есть для него свободное место, вам нужно посадить его туда. Иначе получится, что вы что-то делаете не так. Вот почему мы пришли к заключению, что этот ход будет правильным. А то, что Логан американец – ну, отлично, но этот фактор не повлиял на наше решение.

Будет ли этот фактор иметь маркетинговое значение? Конечно, мы же не глупые. Но этим нужно будет вовремя воспользоваться», – рассказал Капито.

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